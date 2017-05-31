Матч последнего тура УПЛ "Днепр" - "Волынь" не был доигран до конца из-за брошенной петарды

В рамках 32-го тура украинской Премьер-лиги очную встречу проводили два аутсайдера высшего дивизиона - "Днепр" и "Волынь". Напомним, что обе команды за несколько туров до конца чемпионата потеряли шансы остаться в высшем дивизионе.

"Днепр" забил гол в первом тайме - Полевой подхватил мяч на левом фланге, подал в штрафную, а Сваток с угла вратарской головой пробил точно. 1:0.

Второй тайм начался с неприятного инцидента. Во вратарскую площадь "Волыни" прилетела петарда, прямо под ноги игроку Жмурко. Арбитр принял решение прервать поединок на 51-й минуте. Обе команды покинули поле. Решение дисциплинарных органов ФФУ и УПЛ станет известно позже.