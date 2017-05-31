Один из тренеров сборной Украины уедет работать в российский клуб

В ближайшее время ассистент главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Рауль Рианчо покинет свой пост. Об этом стало известно Football.ua.

По информации журналистов, в ближайшее время испанский специалист отправится в Россию для подписания соглашения с "Рубином".

Рианчо принял решение отправиться в Россию, чтобы оказать помощь своему другу Курбану Бердыеву, который в самое ближайшее время покинет "Ростов" и вернется в "Рубин".

Ожидается, что место 57-летнего тренера в сборной Украины займет наставник молодежной команды "Динамо" Унаи Мельгоса, контракт которого со столичным клубом подошел к концу.

Рианчо вошел в тренерский штаб сборной Украины, когда команду принял Андрей Шевченко. До этого Рауль работал ассистентом Сергея Реброва в "Динамо".