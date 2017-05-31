Премьер-лига, 32-й тур, "Динамо" - "Черноморец" / "Заря" - "Олимпик"

Сегодня в Одессе и Запорожье проходят матчи заключительного тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в которых киевское "Динамо" выступит номинальным хозяином поля в игре с "Черноморецем", а луганская "Заря" примет донецкий "Олимпик", сообщает официальный сайт соревнований.

Игра "Динамо" - "Черноморец" состоится в Одессе по взаимной договоренности команд. Игра 3-го круга соревнований "Черноморец" - "Динамо" проходила в Киеве, так как в Одессе были проблемы с газоном на арене "Черноморец", а сейчас уже все проблемы устранены.

В этом матче очки крайне необходимы одесситам, которые заочно борятся с "Александрией" за 5-6 места и попадание в еврокубки. "Динамо" же не имеет никакой турнирной мотивации. И препятсивем дл одесситов может стать, разве что, самоотдача игроков "Динамо", которые редко попадают в основной состав.

В матче "Заря" - "Олимпик" обе команды не будут иметь никакой турнирной мотивации. Видимо, более настроенными и мобилизованными выйдут на поле игроки "Зари", которые уже не первый год проводят свои домашние матчи в Запорожье и имеют своих болельщиков.

Перекличка матчей "Динамо" - "Черноморец" / "Заря" - "Олимпик" начнется в 19.00.

ТВ-трансляция - телеканал 2+2.