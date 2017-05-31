Арсен Венгер останется главным тренером лондонского "Арсенала" еще два года
15:59, 31 мая 2017Футбол
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Эра Венгера в "Арсенале" продолжается.
Арсен Венгер продолжит работу в "Арсенале" / arsenal.com
Руководство лондонского "Арсенала" в среду днем сообщило, что Арсен Венгер подписал новый двухлетний контракт с клубом.
Венгер работает в «Арсенале» 21 год. Минувший сезон стал для лондонцев первым под его руководством с непопаданием в Лигу чемпионов.
Тем не менее, в прошлую субботу "Канониры" выиграли Кубок Англии - уже в седьмой при Венгере. Арсен Венгер стал рекордсменом среди тренеров по числу трофеев в этом турнире.
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