Арсен Венгер останется главным тренером лондонского "Арсенала" еще два года

Руководство лондонского "Арсенала" в среду днем сообщило, что Арсен Венгер подписал новый двухлетний контракт с клубом.

Венгер работает в «Арсенале» 21 год. Минувший сезон стал для лондонцев первым под его руководством с непопаданием в Лигу чемпионов.

Тем не менее, в прошлую субботу "Канониры" выиграли Кубок Англии - уже в седьмой при Венгере. Арсен Венгер стал рекордсменом среди тренеров по числу трофеев в этом турнире.