Шацких, Лужный и Шовковский войдут в тренерский штаб Хацкевича в "Динамо" - СМИ

В случае, если главным тренером киевского "Динамо" станет Александр Хацкевич, в его тренерский штаб войдут Максим Шацких, Олег Лужный и Александр Шовковский. Об этом стало известно Dynamomania.

Бывший капитан "Динамо" Олег Лужный уже работал в тренерском штабе динамовцев с 2006-го по 2012 год, а в 2007-м и 2010-м был исполняющим обязанности главного тренера.

Максим Шацких является лучшим бомбардиром чемпионатов Украины. На данный момент Шацких является ассистентом Юрия Мороза в "Динамо" (U-19).

Александр Шовковский, зимой завершивший игровую карьеру, будет тренером вратарей.

Как сообщал УНИАН, 1 июня руководство "Динамо" объявит имя нового главного тренера. У Сергея Реброва заканчивается контракт с клубом в конце мая.