Помощник Реброва испанский тренер Гомес покидает "Динамо"

Помощник главного тренера "Динамо" Сергея Реброва испанец Висенте Гомес подтвердил, что оставляет свой пост.

"У меня заканчивается контракт 31 мая, а нового предложения нет, поэтому мне ничего не остается, как уйти", — сказал Гомес в интервью #FootballHub.

"В "Динамо" я помогал Реброву во всех вопросах, которых были необходимы в тренировочном процессе, анализировал как нашу игру, так и игру соперников, делал замечания по игре — как и что нужно делать в определенных моментах, на что нужно обратить внимание. Если откровенно, мои методы и методы работы Рауля были похожи", - отметил Гомес.

"Потеряли ли игроки мотивацию? Это лучше спросить у них. Если "Шахтер" стал чемпионом, то это значит, что они лучше нас. В определенный момент "Динамо" не играло хорошо, а некоторые игроки имели другой ритм, но такое случается в футболе. "Динамо" еще нужно много работать и, возможно, еще усиливаться. Если мы не добились того, что от нас ожидали, то нужно что-то менять", - добавил испанский специалист.

Висенте Гомес стал ассистентом главного тренера "Динамо" летом 2016 года после ухода из клуба Рауля Рианчо.

Отметим, что будущее самого Реброва в "Динамо" пока под вопросом, но, как отмечал УНИАН, 1 июня на его место, скорее всего, придет Александр Хацкевич.