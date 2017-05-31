Ребров уходит из "Динамо", 1 июня его заменит Хацкевич - СМИ

Имя наставника, который будет тренировать киевское "Динамо" в сезоне 2017/18, и состав его тренерского штаба официально будут объявлены завтра, 1 июня, сообщает "Динамомания" со ссылкой на свои источники.

По данным издания, вероятно это будет беларуский специалист Александр Хацкевич.

Сам Хацкевич, в интервью изданию "Вести" отметил: «Некорректно об этом говорить, у «Динамо» еще ведь один матча в сезоне. Так что без комментариев».

Кроме того, ранее сообщалось что нынешний тренер команды Сергей Ребров, чей контракт истекает по окончании сезона 2016/17, накануне, 30 мая, провел встречу с президентом киевского клуба Игорем Суркисом. По итогам встречи никаких кадровых решений не последовало. Суркис взял время подумать.

Как собщал УНИАН, сегодня, 31 мая, состоятся матчи последнего тура Премьер-лиги. "Динамо" свой последний матч в сезоне 2016/17 проведет в Одессе против местного "Черноморца".