В последнем туре УПЛ "Черноморец" и "Александрия" заочно поборются за место в еврокубках

Сегодня состоятся матчи заключительного 32-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, где определится последний участник еврокубков от Украины, сообщает официальный сайт соревнований.

На данный момент, в турнирной таблице УПЛ у "Александрии" преимущество над одесским "Черноморцем" в 1 балл - 39 очков против 38, в борьбе за 5-6 места.

В свою очередь, в личных встречах нынешнего сезона у одесситов в активе две домашние победы (по 1:0) гостевые ничья и поражение (1:2, 1:1). Таким образом, в случае равенства очков преимущество будет на стороне "Черноморца".

Обе команды матчи последнего тура проводят с лидерами УПЛ - "Александрия" с "Шахтером", а "Черноморец" - с "Динамо". Матчи пройдут в Александрии и Одессе, соответственно. Также играет свою роль тот факт, что ни у "Динамо", ни у "Шахтера" нет никакой турнирной мотивации. Горняки еще прошлый матч с "Динамо" провели полурезервным составом. Таким образом, у обеих команд из середины турнирной таблицы есть хорошие шансы на успех.

"Черноморцу" нужно показать лучший результат, чем "Александрии". Например, в случае ничьей в Одессе и проигрыша хозяев в Александрии, "Черноморец" сравняется по очкам с соперником и займет 5-е место за счет лучших показателей в очных встречах. Если же одесситы обыграют киевлян, а "Александрия" сыграет вничью или проиграет, преимущество "Черноморца" в итоговой таблице составит 1-2 балла.

"Александрии", в свою очередь, необходимо показать не худший результат, чем сопернику. Победа над "Шахтером" гарантирует команде 5-е место в итоговой турнирной таблице.

Матчи "Динамо" - "Черноморец" (игра проходит в Одессе по взаимной договоренности сторон) и "Александрия" - "Шахтер" начнутся одновременно, в 19.00 по киевскому времени.