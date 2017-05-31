Экс-футболист "Динамо" Вукоевич возвращается в команду в качестве менеджера

Начиная с 1 июня 2017 года, Огнен Вукоевич, выступавший за «Динамо» в период с 2008 до 2015 года, будет работать в футбольном клубе «Динамо» (Киев) менеджером по странам Балканского региона, Восточной и Центральной Европы, сообщает официальный сайт столичного клуба.

В составе киевского клуба Вукоевич стал чемпионом Украины (2009), обладателем Кубка Украины (2014) и Суперкубка Украины (2009, 2011). На правах аренды выступал за «Спартак» (Москва) и «Динамо» (Загреб), а в 2015 году подписал контракт с венской «Аустрией». Сезон 2016/2017 стал последним в игровой карьере Огнена.

Вукоевич родился 20 декабря 1983 года в городе Беловар, на профессиональном уровне дебютировал в составе одноименной команды. Затем играл за «Славен-Белупо», «Льерс» и загребское «Динамо», откуда перешел в «Динамо» (Киев).