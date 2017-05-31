Луческу: Было большой ошибкой переходить в "Зенит"

Бывший главный тренер донецкого "Шахтера и санкт-петербургского "Зенита" рассказал о времени, проведеннном в российской команде и своей самой большой ошибке, совершенной в прошлом году, сообщает Gazeta Sporturilor.

"Это была большая ошибка - переходить в "Зенит". Я рассчитывал повторить успех с "Шахтером", но мне не дали, ни времени, ни возможности. В Донецке у меня тоже далеко не сразу все получилось, но там в меня верили. Здесь же нужен был только результат", - отмечает Луческу.

Читайте такжеМирче Луческу предложили пост директора "Галатасарая"Луческу пожаловался, что прошлым летом, когда он только пришел в команду, были проданы ее лидеры - Халк, Гарай и Витсель. Кроме того, из-за травмы полгода пропустил Данни. Единственным "светлым пятном" в команде был бразилец Джулиано, которого приобрели специально для румынского тренера и он играл, как того хотел Луческу.

Кроме того, тренер потребует от клуба компенсацию в 2 млн. евро за досрочное расторжение контракта. Это половина суммы от годовой зарплаты специалиста.

Как сообщал УНИАН, Луческу стал главным тренером "Зенита" летом 2016 года и сразу же выиграл с новой командой Суперкубок России. Впрочем, в дальнейшем его преследовали одни неудачи. Команда выбыла из борьбы в 1/16 финала Кубка России и Лиги Европы, а аткже заняла 3-е место в чемпионате российской Премьер-лиги и не сможет сыграть в Лиге чемпионов нового сезона.