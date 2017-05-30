Решение по главному тренеру "Динамо" будет принято в ближайшие дни - Игорь Суркис
Сергей Ребров на встрече с президентом клуба озвучил свои пожелания, Игорь Суркис взял паузу для принятия решения.
Вчера состоялась встреча президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса с главным тренером команды Сергеем Ребровым относительно возможного заключения с наставником нового контракта. Нынешнее соглашение Реброва с динамовским клубом действует до конца мая этого года.
Игорь Суркис прокомментировал встречу с тренером, сообщает сайт Dynamo.kiev.ua.
«С Сергеем Ребровым в понедельник мы действительно провели встречу и обстоятельно переговорили. Но относительно его будущего мы, по-прежнему, находимся с ним в стадии переговоров. В ближайшие несколько дней я приму на этот счет решение», — сказал Суркис.
Кроме того, как стало известно сайту Dynamomania, вчера встречу с Игорем Суркисом провели также Александр Хацкевич и Александр Шовковский.