Решение по главному тренеру "Динамо" будет принято в ближайшие дни - Игорь Суркис

Вчера состоялась встреча президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса с главным тренером команды Сергеем Ребровым относительно возможного заключения с наставником нового контракта. Нынешнее соглашение Реброва с динамовским клубом действует до конца мая этого года.

Игорь Суркис прокомментировал встречу с тренером, сообщает сайт Dynamo.kiev.ua.

«С Сергеем Ребровым в понедельник мы действительно провели встречу и обстоятельно переговорили. Но относительно его будущего мы, по-прежнему, находимся с ним в стадии переговоров. В ближайшие несколько дней я приму на этот счет решение», — сказал Суркис.

Кроме того, как стало известно сайту Dynamomania, вчера встречу с Игорем Суркисом провели также Александр Хацкевич и Александр Шовковский.