Стал известен состав игроков сборной Финляндии, вызванных на поединок с Украиной

Главный тренер сборной Финляндии по футболу Маркку Канерва объявил список футболистов, которые будут готовиться к матчу со сборной Украины в отборочном цикле чемпионата мира-2018.

Всего в реестре 53-летнего наставника — 22 исполнителя.

Состав сборной Финляндии

Вратари: Лукаш Градецки ("Айнтрахт", Германия), Йессе Йоронен ("Фулхэм", Англия), Ансси Йаккола ("Рединг", Англия).

Защитники — Мехмет Хетемай (СИК), Юхани Ояла (СИК), Валттери Морен ("Васланд-Беверен", Бельгия), Кари Аркивуо ("Хэкен", Швеция), Никлас Мойсандер ("Вердер", Германия), Саули Вяйсанен (АИК, Швеция), Йере Уронен ("Генк", Бельгия), Юкка Райтала ("Коламбус Крю", США), Янне Саксела ("Спарта", Голландия).

Полузащитники — Моштаг Ягуби (ХИК), Каспер Хямяляйнен ("Легия", Польша), Рику Риски ("Одд", Норвегя), Маркус Халсти ("Мидтьюлланд", Дания), Томас Лам ("Ноттингем Форест", Англия), Робин Лод ("Панатинаикос", Греция), Фредерик Йенсен ("Твенте", Голландия).

Нападающие — Йоэль Похьянпало ("Байер", Германия), Теему Пукки ("Брондбю", Дания), Йеро Маркканен (АИК, Швеция).

Финны примут украинскую сборную 11 июня в Тампере. Перед этим, 7-го числа в Турку команда Финляндии проведет спарринг с Лихтенштейном.