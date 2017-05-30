В случае победы "Ювентуса" в финале ЛЧ Буффон станет самым возрастным обладателем Кубка чемпионов

Если 3 июня в Кардиффе "Ювентус" обыграет "Реал", Джанлуиджи Буффон станет самым возрастным победителем Кубка чемпионов, принимавшим участие в финале, сообщает uefa.com.

В день финала в Кардиффе голкиперу сборной Италии будет 39 лет и 126 дней. Если его команда победит, он опередит другого великого итальянца Паоло Мальдини и станет самым возрастным обладателем трофея в истории Кубка чемпионов.

Мальдини было 38 лет и 331 день, когда он в качестве капитана привел "Милан" к победе в Лиге чемпионов-2006/07. В финале того розыгрыша итальянский клуб обыграл "Ливерпуль", а сам защитник выиграл турнир в пятый раз.

Самые возрастные чемпионы, игравшие в победном финале

Паоло Мальдини: "Милан" - "Ливерпуль" 2:1, 23.05.2007 - 38 лет 331 день

Пьетро Верховод: "Ювентус" - "Аякс" 1:1, 22.05.1996 - 37 лет 46 дней

Алессандро Костакурта: "Милан" - "Ювентус" 0:0, 28.05.2003 - 37 лет 34 дня

Хавьер Дзанетти: "Интер" - "Бавария" 2:0, 22.05.2010 - 36 лет 285 дней

Марко Матерацци: "Интер" - "Бавария" 2:0, 22.05.2010 - 36 лет 276 дней

Мальдини останется самым возрастным полевым игроком, сыгравшим в финале, а Буффон выйдет на второе место в списке самых возрастных финалистов Лиги чемпионов. Рекордсменом среди финалистов останется Эдвин ван дер Сар, который в возрасте 40 лет 211 дней вместе с "Манчестер Юнайтед" проиграл "Барселоне" в финале 2011 года.

3 июня в Кардиффе в финале Лиги чемпионов-2016/17 сыграют "Ювентус" и "Реал".