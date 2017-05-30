Римская "Рома" объявила об уходе наставника команды Спаллетти

Главный тренер итальянской "Ромы" Лучано Спаллетти покинул свою должность, сообщает официальный сайт римского клуба.

58-летний тренер имел контракт до завершения текущего сезона, о продлении которого стороны не договорились.

«Мы бы хотели засвидетельствовать нашу искреннюю благодарность Лучано Спаллетти за его тяжелую работу и значительный вклад, который он сделал в развитие команды с момента своего возвращения, - цитирует президента "Ромы" Джеймса Паллотту официальный сайт римлян. - Под руководством Спаллетти команда набрала больше очков и забила больше голов, чем когда-либо ранее в истории клуба. Желаем Лучано всего наилучшего в будущем».

Читайте такжеПосле 25 лет в большом футболе легендарный Франческо Тотти провел последний матч за "Рому"Спаллетти возглавил Рому в январе 2016 года, проработав на этой должности полтора сезона.

В завершившемся розыгрыше Серии А римляне заняли второе место, благодаря чему в следующем сезоне стартуют с групповой стадии Лиги чемпионов.

О грядущем уходе Спаллетти из "Ромы" по окончании сезона в прессе сообщалось и ранее. Одной из наиболее вероятных причин такого решения назывались плохие отношения с тифози, которые освистали коуча на церемонии прощания с многолетним лидером команды Франческо Тотти.

Вероятнее всего, следующим местом работы Спаллетти станет "Интер".