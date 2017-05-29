Бельгийский "Генк" выкупил у "Шахтера" права на игрока сборной Украины

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский подписал полноценный контракт с бельгийским клубом "Генк", за который он выступает последние полтора года на правах аренды. До сегодняшнего дня права на футболиста принадлежали донецкому "Шахтеру".

Как сообщает официальный сайт "Генка", бельгийский клуб выкупил у "Шахтера" права на игрока сборной Украины. О сумме сделки не сообщается, но местная пресса ранее утверждала, что речь может идти о 2,5 миллионах евро отступных. Контракт Малиновского с "Генком" подписан на четырехлетний срок.

Начиная с января 2016 года Руслан провел в составе бельгийского клуба 41 матч, в которых забил 7 голов и отдал 11 голевых передач.