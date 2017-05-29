Бельгийский "Генк" выкупил у "Шахтера" права на игрока сборной Украины

21:27, 29 мая 2017
Футбол
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Руслан Малиновский подписал с "Генком" четырехлетний контракт.

Руслан Малиновский больше не связан с донецким

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский подписал полноценный контракт с бельгийским клубом "Генк", за который он выступает последние полтора года на правах аренды. До сегодняшнего дня права на футболиста принадлежали донецкому "Шахтеру".   

Как сообщает официальный сайт "Генка", бельгийский клуб выкупил у "Шахтера" права на игрока сборной Украины. О сумме сделки не сообщается, но местная пресса ранее утверждала, что речь может идти о 2,5 миллионах евро отступных. Контракт Малиновского с "Генком" подписан на четырехлетний срок. 

Начиная с января 2016 года Руслан провел в составе бельгийского клуба 41 матч, в которых забил 7 голов и отдал 11 голевых передач. 

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Теги: #Бельгия#Шахтер#сборная Украины