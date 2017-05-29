Новое руководство испанского "Бетиса" не видит украинца Зозулю в составе команды

Форвард испанского "Бетиса" Роман Зозуля, похоже, вскоре сменит клуб.

Как сообщает ABC de Sevilla, новоиспеченный наставник "Бетиса" Кике Сетьен не рассчитывает на Романа Зозулю. "Бетис" уже сообщил украинскому форварду, что он может искать себе новый клуб.

На прошлой неделе вице-президент "Бетиса" Лоренсо Серра Феррер и спортивный директор Мигель Торресилья встречались с командой. Вероятно, что во время этой встречи Зозуле и сообщили о таком решении клуба. Отметим, что Торресилья уже покинул "Бетис" и занял должность спортивного директора в хихонском "Спортинге".

Кроме того, по сообщениям СМИ, "Бетис" получал предложение о Зозули от "Нью-Йорк Космос", однако испанцы назвали ее курьезной. Клуб из США хотел получить Зозулю бесплатно, не намереваясь платить ни за аренду, ни за полноценный трансфер. "Бетис" отклонил это предложение, так как хочет заработать на трансфере украинца.