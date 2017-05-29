Наставник "Арсенала" Венгер подпишет новый контракт с клубом - The Times

Руководство лондонского "Арсенала" продлит контракт с Арсеном Венгером на два года.

Боссы клуба провели финальную встречу с тренером, на которой и были улажены нюансы нового контракта, сообщает The Times.

Официально о продлении контракта клуб сообщит до конца недели.

Напомним, в течение сезона ходили слухи о том, что этот сезон может стать последним для коуча "Канониров". Однако руководство клуба, судя по всему, примет решение оставить француза, который в субботу завоевал для "Арсенала" Кубок Англии.