Наставник "Арсенала" Венгер подпишет новый контракт с клубом - The Times
18:00, 29 мая 2017Футбол
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По сообщению авторитетного издания, французский тренер согласовал продление своего сотрудничества с лондонским клубом.
Арсен Венгер / ua-football.com
Руководство лондонского "Арсенала" продлит контракт с Арсеном Венгером на два года.
Боссы клуба провели финальную встречу с тренером, на которой и были улажены нюансы нового контракта, сообщает The Times.
Официально о продлении контракта клуб сообщит до конца недели.
Напомним, в течение сезона ходили слухи о том, что этот сезон может стать последним для коуча "Канониров". Однако руководство клуба, судя по всему, примет решение оставить француза, который в субботу завоевал для "Арсенала" Кубок Англии.
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