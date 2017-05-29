Встреча главного тренера "Динамо" Реброва с Суркисом должна состояться сегодня

Судьба главного тренера «Динамо» Сергея Реброва решится сегодня, сообщает Dynamo.kiev.ua.

На данный момент решение о том, останется ли Ребров в «Динамо» после окончания текущего сезона, по-прежнему не принято.

Встреча специалиста с президентом клуба Игорем Суркисом запланирована на сегодня.

Напомним, действующий контракт Реброва с «Динамо» рассчитан до конца текущего сезона.