Встреча главного тренера "Динамо" Реброва с Суркисом должна состояться сегодня
16:22, 29 мая 2017Футбол
243
На данный момент решение о том, останется ли Ребров в «Динамо» после окончания текущего сезона, по-прежнему не принято.
Сергей Ребров / dynamo.kiev.ua
Судьба главного тренера «Динамо» Сергея Реброва решится сегодня, сообщает Dynamo.kiev.ua.
На данный момент решение о том, останется ли Ребров в «Динамо» после окончания текущего сезона, по-прежнему не принято.
Встреча специалиста с президентом клуба Игорем Суркисом запланирована на сегодня.
Напомним, действующий контракт Реброва с «Динамо» рассчитан до конца текущего сезона.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter