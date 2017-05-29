Встреча главного тренера "Динамо" Реброва с Суркисом должна состояться сегодня

16:22, 29 мая 2017
Футбол
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На данный момент решение о том, останется ли Ребров в «Динамо» после окончания текущего сезона, по-прежнему не принято.

Сергей Ребров / dynamo.kiev.ua

Судьба главного тренера «Динамо» Сергея Реброва решится сегодня, сообщает Dynamo.kiev.ua.

На данный момент решение о том, останется ли Ребров в «Динамо» после окончания текущего сезона, по-прежнему не принято.

Встреча специалиста с президентом клуба Игорем Суркисом запланирована на сегодня.

Напомним, действующий контракт Реброва с «Динамо» рассчитан до конца текущего сезона.

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Теги: #Динамо#футбол#Ребров