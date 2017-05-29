Турецкий "Бешикташ" приобрел у "Динамо" центрального защитника Виду - СМИ

Турецкий "Бешикташ" приобрел у киевского "Динамо" центрального защитника Домагоя Виду, сообщает турецкое издание Hurriyet.

Отмечается, что официально о переходе 28-летнего футболиста будет объявлено в ближайшие дни. Сделка была согласована еще несколько месяцев назад, но не могла быть завершена из-за финансовых требований к клубам со стороны УЕФА.

Детали потенциального перехода Виды в "Бешикташ" остаются неизвестными, однако ранее турецкие СМИ писали, что "Динамо" хочет выручить от продажи опытного защитника 7 миллионов евро.

Домагой Вида выступает за "Динамо" с января 2013 года, перейдя в киевский клуб из "Динамо" (Загреб) за 5 миллионов евро. Действующий контракт хорвата с "бело-синими" истекает летом следующего года.

В текущем розыгрыше украинской Премьер-лиги на счету Виды 28 матчей, 3 гола и 2 результативные передачи.

Как сообщал УНИАН, другой защитник киевского "Динамо" Евгений Хачериди близок к переезду в Грецию, где будет выступать за местный клуб ПАОК.