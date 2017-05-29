В давке перед матчем на стадионе в Гондурасе погибли четыре болельщика

Вчера на Национальном стадионе в Тегусигальпе, столице Гондураса, произошла трагедия.

На второй финальный матч чемпионата страны (обладатель титула определяется в двух решающих поединках) между столичным «Мотагуа» и «Эль-Прогресо» тысячи фанов хозяев пришли, дабы увидеть, как «Мотагуа» оформит чемпионство (первый матч команда выиграла 4:1).

Как оказалось, на игру продали слишком много билетов. 35-тысячный Национальный стадион не смог бы вместить всех желающих, сообщает Marca. Толпа тех, кто не успел попасть на трибуны до матча, пошла на штурм турникетов, и полиция применила водометы и слезоточивый газ. В результате последовавшей паники и давки пострадали почти 20 человек: 2 болельщика погибли на месте, еще 2 – умерли в больнице от полученных травм. 15 человек оказались в госпитале с отравлением слезоточивым газом, а также с ушибами, полученными во время давки.