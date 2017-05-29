Известны четыре из пяти потенциальных соперников "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов

Согласно рейтингу УЕФА, киевское «Динамо» имеет самый высокий показатель среди команд-участниц третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов 2017/18, сообщает Xsport.

Таким образом, при жеребьевке столичный клуб попадет в первую корзину сеяных команд. Соперником киевлян станет один из пятерки клубов, четыре из них уже известны - это «Стяуа» (Румыния), «Янг Бойз» (Швейцария), «Ницца» (Франция), «Истанбул» (Турция).

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Напомним, что «Шахтер» как чемпион страны будет участником группового этапа Лиги чемпионов и впервые будет посеян в первой корзине при жеребьевке.