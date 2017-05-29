Защитник "Динамо" Хачериди попал в сферу интересов греческого клуба ПАОК

Центральный защитник киевского «Динамо» Евгений Хачериди летом может перейти в состав греческого клуба ПАОК, сообщает сайт arenafm.gr.

Сообщается, что в услугах 29-летнего игрока, который недавно восстановился после травмы, заинтересовано руководство греческого клуба.

Напомним, что в составе ПАОК уже выступает один украинец – Евгений Шахов, который в этом сезоне стал обладателем Кубка Греции-2017.

Необходимо отметить, что Евгений Хачериди, родившийся в Мелитополе, со стороны отца имеет греческие корни. Отец футболиста в настоящее время живет в Греции.

В нынешнем сезоне Евгений Хачереди потерял место в овновном составе "Динамо" из-за конфликта с главным тренером Сергеем Ребровым, не проведя в 2017 году ни одного матча за первую команду.