Лионель Месси в четвертый раз в карьере выиграл "Золотую бутсу", сравнявшись с Роналду

Легенда испанской "Барселоны" Лионель Месси в четвертый раз в карьере стал лучшим бомбардиром в европейских чемпионатах, выиграв индивидуальную награду - "Золотая бутса".

По ходу текущего сезона чемпионата Испании Месси забил 37 мячей, что на 3 гола больше, чем у его ближайшего преследователя Баса Доста из португальского "Спортинга". Третье место занял форвард немецкой "Боруссии" из Дортмунда Пьер-Эмерик Обамеянг (31 гол).

Таким образом, лидер каталонцев сравнялся по количеству "Золотых бутс" в карьере со звездой "Реала" Криштиану Роналду, который также четырежды выигрывал эту награду, сообщает Sport Arena.

Ранее Месси становился лучшим бомбардиром европейских лиг в 2009-м, 2011-м и 2012 годах.