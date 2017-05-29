Лионель Месси в четвертый раз в карьере выиграл "Золотую бутсу", сравнявшись с Роналду
10:34, 29 мая 2017Футбол
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Нападающий "Барселоны" стал лучшим бомбардиром в европейских чемпионатах в сезоне-2016/17.
twitter.com/argentina
Легенда испанской "Барселоны" Лионель Месси в четвертый раз в карьере стал лучшим бомбардиром в европейских чемпионатах, выиграв индивидуальную награду - "Золотая бутса".
По ходу текущего сезона чемпионата Испании Месси забил 37 мячей, что на 3 гола больше, чем у его ближайшего преследователя Баса Доста из португальского "Спортинга". Третье место занял форвард немецкой "Боруссии" из Дортмунда Пьер-Эмерик Обамеянг (31 гол).
Таким образом, лидер каталонцев сравнялся по количеству "Золотых бутс" в карьере со звездой "Реала" Криштиану Роналду, который также четырежды выигрывал эту награду, сообщает Sport Arena.
Ранее Месси становился лучшим бомбардиром европейских лиг в 2009-м, 2011-м и 2012 годах.
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