Динамовец Ярмоленко забил гол за сборную мира в благотворительном матче в Мадриде (видео)

00:06, 29 мая 2017
Футбол
1038

Это был прощальный поединок для домашней арены мадридского "Атлетико" - "Висенте Кальдерон".

Андрей Ярмоленко был приглашен в состав сборной мира / ua.tribuna.com

Капитан киевского "Динамо" и один из лидеров сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко принял участие в благотворительном матче между легендами мадридского "Атлетико" и сборной мира.

Встреча прошла в Мадриде и стала прощальным поединком для стадиона "Висенте Кальдерон".

Ярмоленко появился на поле сразу после перерыва и забил один из пяти мячей сборной мира. На 57-й минуте игры украинец отличился ударом головой. Ассистировал Ярмоленко мексиканец Куатемок Бланко.

Ярмоленко был одним из немногих действующих футболистов в сборной мира. Кроме него, играли Роналдиньо, Рене Игита, Звонимир Бобан, Клаудио Каниджа, Ежи Дудек и многие другие звезды. Матч закончился победой сборной мира 5:4.

Гол Андрея Ярмоленко:

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Мадрид#сборная мира#Ярмоленко