Динамовец Ярмоленко прибыл в Мадрид, чтобы сыграть за сборную мира

Мадридский "Атлетико" прощается со своим старым стадионом "Висенте Кальдерон" и организовывает товарищеский матч между легендами клуба и сборной мира.

Приглашение на игру получил и капитан киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко, который уже прибыл в Мадрид для участия в матче.

В составе "Атлетико" будут выступать игроки, которые причастны к титулам "Матрасников" в 90-е годы. Также в составе команды выйдут и действующие футболисты мадридского клуба, такие как Фернандо Торрес, Габи, Коке, Хуанфран и Сауль.

Сборная мира будет представлена такими звездами, как Рене Игита, Зико, Роналдиньо, Звонимир Бобан, Клаудио Каниджа, Чиро Феррара, Кларенс Зеедорф, Гаиска Мендьета, Рияд Марез и другие.

Игра состоится в воскресенье. Начало — в 19:00 по киевскому времени.