"Днепр" проиграл "Ворскле" и покинет Премьер-лигу
18:59, 27 мая 2017Футбол
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Игра в Полтаве завершилась минимальной победой хозяев.
Шарпар забил победный гол за "Ворсклу" в матче с "Днепром" / ua-football.com
В Полтаве завершился матч предпоследнего 31-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Ворскла" принимала "Днепр" и обыграла соперника, сообщает официальный сайт соревнований.
Игра завершилась со счетом 1:0.
Единственный голевой момент случился в этом матче в начале второго тайма, на 49-й минуте. Вячеслав Шарпар из центра поля добежал до штрафной "Днепра" и точно пробил в дальний угол - мяч от штанги залетел в ворота.
Таким образом, "Ворскла" набрала 41 очко и по-прежнему на 1 балл опережает "Сталь" из Каменского в борьбе за 7-8 места в УПЛ.
В свою очередь, у "Днепра" осталось 22 очка и команда потеряла все шансы остаться в Премьер-лига на следующий сезон.
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