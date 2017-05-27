"Днепр" проиграл "Ворскле" и покинет Премьер-лигу

В Полтаве завершился матч предпоследнего 31-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Ворскла" принимала "Днепр" и обыграла соперника, сообщает официальный сайт соревнований.

Игра завершилась со счетом 1:0.

Единственный голевой момент случился в этом матче в начале второго тайма, на 49-й минуте. Вячеслав Шарпар из центра поля добежал до штрафной "Днепра" и точно пробил в дальний угол - мяч от штанги залетел в ворота.

Таким образом, "Ворскла" набрала 41 очко и по-прежнему на 1 балл опережает "Сталь" из Каменского в борьбе за 7-8 места в УПЛ.

В свою очередь, у "Днепра" осталось 22 очка и команда потеряла все шансы остаться в Премьер-лига на следующий сезон.