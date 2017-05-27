"Карпаты" выиграли у "Волыни" и сохранили место в Премьер-лиге на следующий сезон

Во Львове завершился матч 31-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором луцкая " Волынь" была номинальным хозяином игры со львовскими "Карпатами" и проиграла, сообщает официальный сайт лиги.

Матч завершился со счетом 0:1.

Матч был перернесен из Луцка по просьбе ФК "Волынь", из-за проведения на стадионе "Авангард" в Луцке соревнований по легкой атлетике. Именно на этом стадионе свои домашние матчи проводит "Волынь". Вместе с этим, игра во Львове прошла не на новой современной "Львов-Арене", построенной специально к Евро-2012, а на стадионе "Украина", который ранее использовался как домашний для львовской команды.

Ключевой момент в этой игре произошел на 38-й минуте, когда гол забил Алексей Гуцуляк. Игрок "Карпат" Матвиенко прострелил слева, Худобяк тонко продлил передачу во вратарскую, а набежавший Гуцуляк с полутора метров поразил пустые ворота.

В дальнейшем львовяне удержали преимущество в счете.

Такм образом, "Карпаты" набрали 27 очков и уже точно не опустятся ниже 10-го места в турнирной таблице УПЛ.

В свою очередь, у "Волыни" осталось 7 очков и команда, как и прежде, занимает последнее 12-е место в УПЛ.