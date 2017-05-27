Роналду заплатил шесть миллионов евро за отказ от уголовного преследования по налоговому делу

Лидер мадридского "Реала" и сборной Португалии, один из лучших футболистов мира Криштиану Роналду заплатил за отказ от уголовного преследования в деле неуплаты налогов 6 миллионов евро, сообщает испанская Marca.

Всего игрок должен заплатить 15 млн. евро. Именно такую сумму, по данным Налоговой службы Испании, он утаил от налоговых органов.

В случае выплаты полной суммы, дело в отношении игрока будет полностью прекращено.

Как сообщал УНИАН, накануне стало известно, что Верховный суд Испании приговорил Лионеля Месси к 21 месяцу лишения свободы Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины понес наказание за неуплату налогов.

Общая сумма неуплаты в период с 2007-го по 2009 год составила более четырех миллионов евро. Однако в Испании за подобные экономические преступления срок до двух лет не является реальным заключением, а значит аргентинец понесет данное наказание условно.