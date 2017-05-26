"Олимпик" и "Александрия не забили ни одного гола в матче Премьер-лиги

В Киеве на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского завершился матч чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором донецкий "Олимпик" принимал "Александрию", сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 0:0.

Игра в Киеве оказалась небогатой на события. Команды создали минимум опасных моментов, а голевых не было вовсе.

Таким образом, после 31-го тура на счету "Олимпика" 45 очков и команда уже точно финиширует в итоговой турнирной таблице УПЛ на 4-м месте.

У "Александрии" теперь 39 очков и за тур до конца соревнований команда на 1 балл опережает одесский "Черноморец" в борьбе за 5-6 места (38).