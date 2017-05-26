"Заря" обыграла "Черноморец" и гарантировала себе 3-е место в Премьер-лиге

В Одессе завершился матч 31-о тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Черноморец" принимал луганскую "Зарю" и проиграл, сообщает официальный сайт соревнований.

Матч завершился со счетом 0:1.

Решающий эпизод игры произошел в самом начале... на 1-й минуте игры. Счет открыл Паулиньо. Гости развели мяч с центра поля, последовала контратака правым флангом. Иван Петряк прострелил во вратарскую - и набежавший Паулиньо без помех послал мяч в пустые ворота.

В дальнейшем на поле шла приблизительно равная игра, а одесситы имели шансы сравнять счет. Тем не менее, матч так и закончился минимальной победой гостей.

Таким образом, "Заря" набрала 51 очко и досрочно, за тур до конца соревнований, гарантировала себе 3-е место и бронзовые медали УПЛ.

В свою очередь, у "Черноморца" осталось 38 очков и команда по-прежнему занимает 6-е место в турнирной таблице лиги.