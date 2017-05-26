Премьер-лига, 31-й тур, "Черноморец" - "Заря": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Одессе проходит стартовый матч 31-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Черноморец" принимает на своем поле луганскую "Зарю", сообщает официальный сайт соревнований.

Встречаются команды, которые занимают 6-е и 3-е места в турнирной таблице соревнований, соответственно.

Для обеих команд этот матч очень важен с турнирной точки зрения. У "Зари" 48 очков и она на 5 баллов опережает ижущий на 4-м месте донецкий "Олимпик". В случае победы в сегодняшней игре луганчане гарантируют себе бронзовые медали досрочно - за тур до окончания соревнований.

В свою очередь, "Черноморец", ведет заочную борьбу с "Александрией" за 5-е место в итоговой турнирной таблице и путевку в еврокубок на следующий сезон 2017/18. На данный момент у обеих команд по 38 очков, но "Александрия" опережает соперника по дополнительным показателям.

Матч "Черноморец" - "Заря" начнется в Одессе в 19.00

ТВ-трансляция - телеканал УНИАН.