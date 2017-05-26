Тайсон: Я остаюсь в "Шахтере" и буду счастлив принести пользу команде.

Бразильский полузащитник «горняков» Тайсон прокомментировал подписание нового соглашения с клубом, сообщает ФК "Шахтер".

– Я очень рад, что продлил контракт с «Шахтером» и остаюсь в команде еще на четыре года. Надеюсь, что и всем игроками и болельщикам приятно услышать эту новость. Здесь я уже пятый сезон, провел немало времени, у нас было много ярких побед и достижений. Но могу пообещать, что вместе с партнерами приложим все силы, чтобы еще не раз стать чемпионами Украины, завоевать новые титулы для клуба, болельщиков, президента. Благодарю Бога за то хорошее, что происходит в моей жизни. Я остаюсь в «Шахтере» и буду счастлив принести пользу команде, отметил бразилец.

Накануне футбольный клуб «Шахтер» подписал контракт с полузащитником Тайсоном. Соглашение рассчитано на четыре года.

Бразилец перешел в донецкий клуб из харьковского «Металлиста» в январе 2013 года, а спустя месяц дебютировал в футболке «горняков» в поединке 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

Сегодня это один из самых опытных полузащитников команды: он провел за «оранжево-черных» 165 матчей и забил 29 мячей. В текущем сезоне в активе Тайсона 39 игр и 10 голов.

Титулы Тайсона в составе «Шахтера»:

Чемпион Украины 2013, 2014, 2017 годов.

Обладатель Кубка Украины 2013, 2016, 2017 годов.

Обладатель Суперкубка Украины 2013, 2014, 2015 годов.