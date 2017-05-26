"Динамо" и "Шахтер" остались в Топ-25 сильнейших команд Европы по итогам сезона
Киевляне удержали свою позицию после победы английского "Манчестер Юнайтед" над голландским "Аяксом" из Амстердама.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал новый рейтинг по окончании финального матча Лиги Европы, сообщается на официальном сайте УЕФА.
В решающем матче "Манчестер Юнайтед" обыграл нидерландский "Аякс" из Амстердама со счетом 2:0.
Благодаря победе манкунианцев киевляне сохранили преимущество над "Аяксом", который остался на 26-м месте в рейтинге. У "Аякса" - 67,212 балла, у "Динамо" - 67,526 балла и 25-е место. Это высший результат киевлян в рейтинге. Ранее на 25-м месте "Динамо" находилось в 2013-м году.
Лучшим клубом Украины по-прежнему является донецкий "Шахтер" - 87,526.
Рейтинг клубов УЕФА
1. «Реал» (Испания) 174,942
2. «Бавария» (Германия) 154,899
3. «Барселона» (Испания) 151,942
4. «Атлетико» (Испания) 142,942
5. «Ювентус» (Италия) 140,666
6. ПСЖ (Франция) 126,333
7. «Боруссия» Д (Германия) 124,899
8. «Севилья» (Испания) 112,942
9. «Бенфика» (Португалия) 111,866
10. «Челси» (Англия) 106,192
11. «Арсенал» (Англия) 105,192
12. «Манчестер Сити» (Англия) 100,192
13. «Порту» (Португалия) 98,866
14. «Шальке» (Германия) 96,899
15. МЮ (Англия) 95,192
16. «Байер» (Германия) 90,899
17. «Наполи» (Италия) 88,666
18. «Шахтер» (УКРАИНА) 87,526
19. «Зенит» (Россия) 87,106
20. «Тоттенхэм» (Англия) 77,192
21. «Валенсия» (Испания) 75,942
22. «Базель» (Швейцария) 74,415
23. «Лион» (Франция) 68,833
24. «Фиорентина» (Италия) 68,666
25. «Динамо Киев» (УКРАИНА) 67,526
...38. «Днепр» (УКРАИНА) 53,526
...98. «Металлист» (УКРАИНА) 20,526
...109. «Черноморец» (УКРАИНА) 17,526
...136. «Заря» (УКРАИНА) 13,526
...154. «Ворскла» (УКРАИНА) 10,526
...154. «Металлург Донецк» (УКРАИНА) 10,526
...165. «Александрия» (УКРАИНА) 9,526
...165. «Арсенал-Киев» (УКРАИНА) 9,526