"Динамо" и "Шахтер" остались в Топ-25 сильнейших команд Европы по итогам сезона

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал новый рейтинг по окончании финального матча Лиги Европы, сообщается на официальном сайте УЕФА.

В решающем матче "Манчестер Юнайтед" обыграл нидерландский "Аякс" из Амстердама со счетом 2:0.

Благодаря победе манкунианцев киевляне сохранили преимущество над "Аяксом", который остался на 26-м месте в рейтинге. У "Аякса" - 67,212 балла, у "Динамо" - 67,526 балла и 25-е место. Это высший результат киевлян в рейтинге. Ранее на 25-м месте "Динамо" находилось в 2013-м году.

Лучшим клубом Украины по-прежнему является донецкий "Шахтер" - 87,526.

Рейтинг клубов УЕФА

1. «Реал» (Испания) 174,942

2. «Бавария» (Германия) 154,899

3. «Барселона» (Испания) 151,942

4. «Атлетико» (Испания) 142,942

5. «Ювентус» (Италия) 140,666

6. ПСЖ (Франция) 126,333

7. «Боруссия» Д (Германия) 124,899

8. «Севилья» (Испания) 112,942

9. «Бенфика» (Португалия) 111,866

10. «Челси» (Англия) 106,192

11. «Арсенал» (Англия) 105,192

12. «Манчестер Сити» (Англия) 100,192

13. «Порту» (Португалия) 98,866

14. «Шальке» (Германия) 96,899

15. МЮ (Англия) 95,192

16. «Байер» (Германия) 90,899

17. «Наполи» (Италия) 88,666

18. «Шахтер» (УКРАИНА) 87,526

19. «Зенит» (Россия) 87,106

20. «Тоттенхэм» (Англия) 77,192

21. «Валенсия» (Испания) 75,942

22. «Базель» (Швейцария) 74,415

23. «Лион» (Франция) 68,833

24. «Фиорентина» (Италия) 68,666

25. «Динамо Киев» (УКРАИНА) 67,526

...38. «Днепр» (УКРАИНА) 53,526

...98. «Металлист» (УКРАИНА) 20,526

...109. «Черноморец» (УКРАИНА) 17,526

...136. «Заря» (УКРАИНА) 13,526

...154. «Ворскла» (УКРАИНА) 10,526

...154. «Металлург Донецк» (УКРАИНА) 10,526

...165. «Александрия» (УКРАИНА) 9,526

...165. «Арсенал-Киев» (УКРАИНА) 9,526