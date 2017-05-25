Киев пока не готов к финалу Лиги чемпионов - Маркиян Лубкивский

Бывший глава организационного комитета Евро-2012 Маркиян Лубкивский рассказал о своем видении подготовки Киева к финалу Лиги чемпионов, который должен пройти в столице Украины в конце мая следующего года.

В интервью Sport Arena Лубкивский выразил мнение, что Киев не готов к проведению этого мероприятия.

"Я буквально недавно был в штаб-квартире УЕФА, общался с коллегами, и они очень обеспокоены ситуацией с проведением этого крупного турнира. Потому что, несмотря на то, что нас от этого события отделяет немногим больше года, работы очень много. И она связана не только с финансовыми проблемами НСК "Олимпийский", состоянием стадионной инфраструктуры, работой менеджмента.

Читайте такжеНСК "Олимпийский" проверили на готовность к финалу Лиги чемпионовНа протяжении двух-трех дней мая 2018 года надо будет перевезти из аэропорта "Борисполь" и обратно около 60 тысяч иностранных болельщиков, организовать работу системы безопасности, разместить всех гостей и т.д. Пока что Киев не готов. Может быть готовым, если государство и город выполнят взятые на себя обязательства, если на проекте будет работать профессиональная операционная команда, которая в сжатые сроки приведет все в порядок.

Вопрос о том, чтобы отобрать у Киева финал, пока не стоит. Но пока тут чешут языками, уверяя, что все в порядке и под контролем, дата проведения приближается", - заявил Лубкивский.

Напомним, согласно решению УЕФА, финал Лиги чемпионов сезона-2017/18 должен состояться в Киеве 26 мая следующего года.