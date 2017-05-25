Сборная Португалии выступит на Кубке Конфедераций сильнейшим составом

Главный тренер национальной сборной Португалии по футболу огласил состав на Кубок конфедераций, в котором выступят все сильнейшие игроки, включая Криштиану Роналду, сообщает Федерация футбола Португалии.

Тренер включил в расширенный список 24 футболиста. В окончательную заявку попадут 23 игрока.

Состав сборной Португалии:

Вратари Руй Патрисиу, Бету (оба — Спортинг Л), Жозе Са (Порту)

Читайте такжеСборная Германии приедет на Кубок Конфедераций в Россию не в сильнейшем составеЗащитники Пепе (Реал Мадрид, Испания), Бруну Алвеш (Кальяри, Италия), Седрик Соареш (Саутгемптон, Англия), Элизеу, Нельсон Семеду (оба — Бенфика), Жозе Фонте (Вест Хэм, Англия), Луиш Нету (Зенит, Россия), Рафаэл Геррейру (Боруссия Д, Германия)

Полузащитники Адриен Силва, Виллиам Карвалью, Желсон Мартинш (все — Спортинг Л), Данилу Перейра (Порту). Жоау Мариу (Интер, Италия), Жоау Моутинью, Бернарду Силва (оба — Монако, Франция), Пицци (Бенфика), Андре Гомеш (Барселона, Испания)

Нападающие Криштиану Роналду (Реал Мадрид, Испания), Рикарду Куарежма (Бешикташ, Турция), Нани (Валенсия, Испания), Андре Силва (Порту)

Как сообщал УНИАН, Кубок конфедераций-2017 состоится в России с 17 июня по 2 июля. Чемпионы Европы-2016 сыграют в группе А вместе с командами Мексики, Новой Зеландии и России.