Защитник итальянского "Кальяри" вызван в молодежную сборную Украины
15:58, 25 мая 2017Футбол
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Илья Брюхов выступал в Украине за юношеские команды "Шахтера", "Олимпика" и "Кремня".
Брюхов вызван в молодежную команду Украины / cagliaricalcio.com
18-летний защитник итальянского "Кальяри" Илья Брюхов вызван в молодежную сборную Украины на Мемориал Валерия Лобановского, сообщает cagliaricalcio.com.
В турнире, в котором играют команды U-21 (до 21-го года), кроме сборной Украины сыграют Финляндия, Словения и Черногория.
В нынешнем сезоне Брюхов, выступавший ранее в Украине за детско-юношеские команды «Шахтера», «Олимпика» и «Кремня», сыграл один матч за первую команду «Кальяри» в Кубке Италии.
Мемориал Лобановского пройдет 6-8 июня.
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