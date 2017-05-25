Защитник итальянского "Кальяри" вызван в молодежную сборную Украины

15:58, 25 мая 2017
Футбол
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Илья Брюхов выступал в Украине за юношеские команды "Шахтера", "Олимпика" и "Кремня".

Брюхов вызван в молодежную команду Украины / cagliaricalcio.com

18-летний защитник итальянского "Кальяри" Илья Брюхов вызван в молодежную сборную Украины на Мемориал Валерия Лобановского, сообщает cagliaricalcio.com

В турнире, в котором играют команды U-21 (до 21-го года), кроме сборной Украины сыграют Финляндия, Словения и Черногория.

В нынешнем сезоне Брюхов, выступавший ранее в Украине за детско-юношеские команды «Шахтера», «Олимпика» и «Кремня», сыграл один матч за первую команду «Кальяри» в Кубке Италии.

Мемориал Лобановского пройдет 6-8 июня.

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Теги: #сборная Украины#мемориал#Лобановский