Капитан "Шахтера" Срна пропустит матч с "Динамо"

Капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна не сможет сыграть в матче 31-го тура украинской Премьер-лиги против киевского "Динамо", сообщает SportArena со ссылкой на телеканал Футбол 1.

Хорватский защитник проходит восстановление от старых повреждений и на матч против киевлян не выйдет точно.

Вполне вероятно, пропустит Срна и последний матч "Шахтера" в сезоне — игру 32-го тура УПЛ против "Александрии". Ранее 35-летний ветеран по этой же причине пропустил игру "горняков" против земляков из донецкого "Олимпика" (1:1) в рамках 30-го тура.

На счету Срны в текущем розыгрыше УПЛ 23 матча, 1 гол и 9 результативных передач.

Как сообщал УНИАН, матч "Шахтер" — "Динамо" состоится завтра, 26 мая, в Харькове на ОСК "Металлист".