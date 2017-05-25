"Манчестер Юнайтед" не атаковал и просто выбивал мяч вперед - главный тренер "Аякса"

Главный тренер голландского "Аякса" Петер Бош отмечает, что финал Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед" (0:2) оказался скучным, а главной причиной тому была игра именно манкунианцев.

«Думаю, выдался скучный матч, без моментов от обеих команд. Мы были не очень хороши, и я поздравляю «Манчестер Юнайтед», - цитирует Боша BBC.

Тренер был не очень доволен самой манерой игры "МЮ", поскольку те большую часть времени просто защищались и почти не атаковали.

Читайте такжеЖозе Моуриньо: Это был самый сложный сезон в моей карьере«Это проще всего — выбивать мяч вперед. Если мяч постоянно отдается вратарю и тот владеет им долгое время, то вы мало что можете сделать. Мы понимали, что проблемы будут исходить от Феллаини. Затем осознавали, что нельзя так продолжать играть, но все вышло не лучшим образом. "МЮ" не созидал, а просто играл на отбой.

Считаю, что мы можем гордиться собой сегодня, хотя, конечно же, хотели победить. Я, как и все, был очень расстроен после матча, но сказал игрокам получать медали с поднятыми головами».