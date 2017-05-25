Руководство одесского "Черноморца" уволило генерального директора клуба

Как стало известно Sport Arena, Сергей Керницкий отстранен с поста генерального директора одесского "Черноморца".

Не успел сезон завершиться, а "Черноморец" уже подвергся большим кадровым переменам. По информации СМИ, на днях Керницкий полностью прекратил свои полномочия и сейчас находится в стороне от клубных дел.

Читайте такжеМатч последнего тура УПЛ "Динамо" - "Черноморец" состоится в ОдессеСообщается, что функционер был фактически уволен со своего поста высшим руководством клуба. Причина такого решения остается неизвестной.

По информации источников из УПЛ, временным и.о. генерального директора "Черноморца" является глава юридического отдела клуба Федор Якимов.

Также перемены в руководстве клуба уже находят подтверждение и широко обсуждаются в фанатской среде одесситов.

Сергей Керницкий работал генеральным директором клуба с 2007 года. За это время "Черноморец" успел вылететь и вернуться в Премьер-лигу, выйти в финал Кубка Украины, а также пробивался в плей-офф Лиги Европы.