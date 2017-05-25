Жозе Моуриньо: Это был самый сложный сезон в моей карьере

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо поделился мнением о победе в финале Лиги Европы над «Аяксом» (2:0).

«Завершился очень сложный сезон. Но при этом это очень, очень хороший сезон. Мы предпочли попасть в Лигу чемпионов этим путем, а не занять второе, третье или четвертое место в английской Премьер-лиге. Теперь у «МЮ» есть все титулы в мировом футболе.

Читайте такжеЖозе Моуриньо стал третьим тренером в истории, выигрывавшим еврокубки с тремя разными командамиВсегда верили, что сможем выиграть этот трофей. Все счастливы, что нам удалось это сделать. Победа получилась комфортной, мы были сильнее «Аякса».

Это полностью заслуженная победа. Очень рад за парней. Теперь у нас начинается отпуск. Я не хочу смотреть эти товарищеские матчи сборных, я слишком эгоистичен. С меня достаточно.

Последние месяцы получились сложными, у нас было много травмированных. Три трофея и выход в Лигу чемпионов. Я просто счастлив, это был самый сложный сезон в моей карьере.

Руководство знает, кого я хочу видеть в команде. Теперь все зависит от менеджмента и владельцев. Но сейчас я не думаю о футболе», – сказал Моуриньо, чьи слова приводит ВВС.