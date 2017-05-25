Жозе Моуриньо стал третьим тренером в истории, выигрывавшим еврокубки с тремя разными командами

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо стал третьим наставником в истории, выигрывавшим еврокубки с тремя разными клубами.

Первый европейский трофей португалец завоевал в сезоне-2002/03 с португальским «Порту», который стала победителем Кубка УЕФА (прежнее название Лиги Европы), а уже через год с этой же командой выиграл Лигу чемпионов. В сезоне 2009/10 миланский «Интер» под руководством Моуриньо завоевал титул победителя Лиги чемпионов.

Вчера "Манчестер Юнайтед" под руководством Моуриньо победил в финале Лиги Европы голландский "Аякс" - 2:0.

Помимо Моуриньо, с тремя разными командами европейские трофеи выигрывали ранее только двое - Рафаэль Бенитес (Кубок УЕФА-2004 с «Валенсией», ЛЧ-2005 с «Ливерпулем» и ЛЕ-2013 с «Челси») и Удо Латтек (Кубок чемпионов-1974 с «Баварией», Кубок УЕФА-1979 с «Боруссией» Д и Кубок кубков-1982 с «Барселоной»).

Кроме того, Моуриньо стал первым тренером, выигрывавшим Лигу чемпионов и Лигу Европы (Кубок УЕФА) более одного раза, сообщает Gracenote Live.