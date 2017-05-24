"Манчестер Юнайтед" выиграл в финале Лиги Европы у "Аякса"

В Стокгольме (Швеция) завершился финальный матч второго по значимости футбольного еврокубка Лиги Европы, в котором английский "Манчестер Юнайтед" обыграл голландский "Аякс" со счетом 2:0, сообщает официальный сайт турнира.

Манкунианцы имели преимущество на протяжении всего матча, а победный гол забили уже на 17-й минуте игры.

Гол забил Поль Погба. Хорошую комбинацию разыграли англичане и вывели Погба на ударную позицию перед линией штрафной - мяч после выстрела француза попал в ногу соперника и срикошетив влетел в сетку мимо голкипера "Аякса". Нимональные гости финала продолжали удерживать преимущество, но голов в первом тайме зрители больше так и не увидели.

А в самом начале второго тайма, на 48-й минуте, отличился экс-игрок донецкого "Шахтера" Генрих Мхитарян. После подачи углового и скидки партнера головой Мхитарян сумел сориентироваться и, опередив соперника, с линии вратарской пробил под перекладину.

В дальнейшем англичане без труда удержали свое преимущество.

"Манчестер Юнайтед" впервые в истории выиграл Лигу Европы (ранее - Кубок УЕФА).