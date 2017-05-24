Луганская "Заря" хочет играть матчи Лиги Европы в Запорожье

Генеральный директор луганской "Зари" Сергей Рафаилов заявил, что клуб хочет проводить домашние игры Лиги Европы в Запорожье.

Напомним, после того, как "Заря" была вынуждена покинуть Луганск, команда проводит свои домашние матчи в украиснкой Премьер-лиге в Запорожье на "Славутич-Арене". В следующем сезоне ситуация не поменяется.

«По играм следующего сезона в украинском чемпионате скажу, что они будут проходить, как и ранее, в Запорожье», — цитирует Рафаилова официальный сайт "Зари".

В сезоне-2014/15 "Заря" проводила свои еврокубковые матчи в Киеве на стадионе "Динамо", а в нынешней кампании — в Одессе. Однако, как пишет Sport Arena, визит в Одессу закончился скандалом с нежеланием "Черноморца" отдавать "Заре" заработанные на матчах Лиги Европы средства.

Также у "Зари" было желание проводить матчи Лиги Европы на НСК "Олимпийский, но "Динамо" отказало ей в этой возможности. На данный момент ситуация не поменялась.

«По еврокубкам скажу так: УЕФА утверждены стадионы для группового этапа. Это НСК "Олимпийский", "Арена Львов", "Черноморец" в Одессе и "Металлист" в Харькове. Одесса для нас отпадает сразу. Что касается "Олимпийского", в прошлом году нам отказали, и в этом году ничего не поменялось. Обсуждаем сейчас вопросы с ФФУ, Премьер-лигой, президентом клуба, где будем играть.

Что касается Запорожья, у нас нет никаких противоречий с городскими властями. Идёт плотное сотрудничество. Но нужно понимать, что, кроме руководителей города, есть депутатский корпус, который имеет решающее слово на сессии. Когда мы подавали в УЕФА список стадионов, на которых можем сыграть, туда была внесена «Славутич Арена».

Но, когда сюда приедет инспекция и увидит, что те вопросы, которые нужно было решить в прошлом году, не решены в течение года, то, зная менталитет УЕФА, у них встанет вопрос: как вы сделаете за месяц то, что не сделали за год? Их реакцию предсказать сложно. Мы хотим играть в Запорожье. Но параллельно рассматриваем вопрос проведения матчей Лиги Европы и в других городах", - заявил Сергей Рафаилов.