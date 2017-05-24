Стало известно, где киевское "Динамо" начнет подготовку к следующему сезону

Хотя чемпионат в Украине еще не завершен, но многие клубы уже построили планы на летнее межсезонье. "Динамо" – в их числе.

По информации Sport Arena, отпуск у первой команды киевлян продлится до 20-х чисел июня, после чего команда традиционно соберется в Конча-Заспе и пройдет медицинское обследование. Дальше киевлян ждет Австрия.

Ориентировочно, вылет в Австрию запланирован на 24-26 июня, а сам сбор продлится до 10 июля. Главное изменение — отель. Раньше "Динамо" всегда проживало в 5-звездочной гостинице «Interalpen-Hotel Tyrol», но в этом году было решено изменить место дислокации команды.

Что касается контрольных матчей, то пока эта тема открыта и ведутся переговоры.

Наиболее актуальный вопрос – кто повезет "Динамо" в Австрию в качестве главного тренера и, будет ли, в случае смены Сергея Реброва, меняться план подготовки под нового наставника.

Напомним, Ребров и президент киевлян Игорь Суркис пока не обсуждали новый контракт, но намерены сделать это уже в ближайшее время.

Первый официальный матч нового сезона "Динамо" сыграет в середине июля – это будет игра за Суперкубок Украины с "Шахтером".