Испанский голкипер Икер Касильяс подписал предварительный контракт с "Ливерпулем"
17:38, 24 мая 2017Футбол
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36-летний вратарь в следующем сезоне может дебютировать в английской Премьер-лиге.
Икер Касильяс / futbol.co.ua
Голкипер «Порту» и бывший вратарь испанского "Реала" Икер Касильяс подписал предварительный контракт с «Ливерпулем», сообщает AS. Согласно этому соглашению, 36-летний страж ворот может начать свои выступления за «Красных» уже в новом сезоне.
Предложение «Ливерпуля» выглядит для Касильяса, который два года провел в Порту, очень заманчивым, ведь команде Юргена Клоппа предстоит играть в следующем сезоне в Лиге чемпионов.
Касильяс может улучшить свою статистику в самом популярном клубном турнире Европы, в котором он провел 175 матчей.
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