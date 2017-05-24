Испанский голкипер Икер Касильяс подписал предварительный контракт с "Ливерпулем"

Голкипер «Порту» и бывший вратарь испанского "Реала" Икер Касильяс подписал предварительный контракт с «Ливерпулем», сообщает AS. Согласно этому соглашению, 36-летний страж ворот может начать свои выступления за «Красных» уже в новом сезоне.

Предложение «Ливерпуля» выглядит для Касильяса, который два года провел в Порту, очень заманчивым, ведь команде Юргена Клоппа предстоит играть в следующем сезоне в Лиге чемпионов.

Касильяс может улучшить свою статистику в самом популярном клубном турнире Европы, в котором он провел 175 матчей.