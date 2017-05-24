Фанаты "Манчестер Юнайтед" спели матерную песню про ИГИЛ накануне финала Лиги Европы (видео)

Фанаты английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" исполнили матерную песню про ИГИЛ после теракта в Манчестере, совершенного в понедельник, 23 мая, и унесшего жизни 22 человек, сообщает Daily Mirror.

Находясь в Стокгольме, где сегодня состоится финальный матч Лиги Европы МЮ - "Аякс" (Амстердам), фанаты английской команды скандировали "Вы можете засунуть свой ё... ИГИЛ в свою ж...".

Финальный матч второго по значимости еврокубка начнется в столице Швеции в среду, в 21.45 по киевскому времени.

Теракт в Манчестере был совершен в понедельник поздно вечером после концерта в "Манчестер Арена", самой крупной крытой арене города. В результате взрыва погибло 23 человека, включая террориста-смертника.