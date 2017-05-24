Сборная Украины проведет открытую тренировку для болельщиков на НСК "Олимпийский"
Сбор национальной команды перед матчами с Мальтой и Финляндией начнется 2 июня.
2 июня национальная сборная Украины по футболу проведет открытую тренировку перед болельщиками на НСК «Олимпийский», сообщает "Команда 1".
Напомним, в начале июня сборная Украины проведет два матча - 6-го числа спарринг с Мальтой и 11 июня поединок с Финляндией в отборе на ЧМ-2018.
По имеющейся информации, игроки национальной команды соберутся 2 июня. В этот же день сборная проведет открытое занятие на НСК "Олимпийский". После этого украинская команда продолжит подготовку в Киеве, а 5 июня возьмет курс на Австрию, где и сыграет товарищескую игру с мальтийцами. Из Австрии сборная отправится непосредственно на поединок с Финляндией в Тампере.
Напомним, во вторник тренерский штаб сборной Украины объявил список игроков, которые вызванных на сбор.