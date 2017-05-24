Игроки "Шахтера": В матчах с "Динамо" всегда настраиваемся только на победу

Донецкий "Шахтер" готовится к последнему матчу против киевского "Динамо" в сезоне 2016/17, настраиваясь на сложную игру и с желанием непременно победить, сообщает официальный сайт горняков.

Несмотря на то, что у горняков 18-очковое преимущество над "Динамо" и матч не имеет абсолютно никакого турнирного значения, в "Шахтере" не расслабляются и считают предстоящую игру очень важной.

Полузащитник Вячеслав Танковский, говоря о том, как найти мотивацию, отмечает: "Обычно, как и перед остальными поединками чемпионата. Идет привычный тренировочный процесс. «Динамо» – главный соперник «Шахтера», и мы готовимся очень серьезно. Мы по-прежнему хотим выиграть у «Динамо».

В свою очередь, его одноклубник и коллега по амплуа Александр Зубков отмечает: "Ни для кого не секрет, что для «Шахтера» поединки с «Динамо» всегда принципиальны. Отпускного состояния у нас нет. Мы готовимся, как и к любому другому матчу". И добавляет: "В чемпионате Украины я выходил против «Динамо» только на две минуты. Надеюсь быть в стартовом составе – для меня это очень важно".

Как сообщал УНИАН, матч "Шахтер" - "Динамо" состоится в пятницу, 26 мая, на ОСК "Металлист" в Харькове. Начло игры в 19.30.