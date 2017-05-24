"Манчестер Юнайтед" предложит игроку сборной Франции 14 миллионов евро в год

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" готов предложить форварду испанского "Атлетико" (Мадрид) Антуану Гризманну заманчивые условия контракта, сообщает SportArena со ссылкой на Marca.

Гризманн вчера подтвердил переговоры с МЮ, оценив вероятность своего переезда на Олд Траффорд в 60%. В свою очередь, боссы МЮ в ближайшее время предложат Гризманну контракт с годовой зарплатой в 14 миллионов евро, что вдвое больше, чем он получает в "Атлетико".

При этом источник добавляет, что решение француза зависит не только от денег, но и от таких факторов как запрет на трансферы у "Атлетико" и выход МЮ в Лигу чемпионов.

Так, Гризманн точно не перейдет в "Манчестер Юнайтед", если тот не будет играть в ЛЧ в новом сезоне. Вероятность сделки снизится и в том случае, если "матрасникам" не удастся добиться отмены запрета на трансферы, ведь в таком случае клуб сможет начать строительство новой команды вокруг Гризманна, что ему по душе.

Также отмечается, что в МЮ знают о настроениях Гризманна, поэтому не будут активировать его клаусулу, если он сам решит остаться в "Атлетико".

26-летний Антуан Гризманн перебрался в "Атлетико" из "Реал Сосьедада" летом 2014-го за 30 миллионов евро и быстро стал лидером атак команды. В этом сезоне на его счету 26 голов в 53 матчах во всех турнирах.

Ранее ходили слухи, что дабы удержать Гризманна, "матрасники" готовы повысить его зарплату до 12 миллионов евро в год, но, похоже, уговорить форварда на новый контракт им не удалось.

Действующее соглашение Гризманна с Атлетико заканчивается летом 2021 года.