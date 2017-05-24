Шевченко: Из легионеров сделали исключение только для Коноплянки
Главный тренер сборной Украины прокомментировал вызов игроков на ближайшие поединки
Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко, который накануне обнародовал состав команды на июньские матчи с Мальтой и Финляндией, прокомментировал свой выбор Команде 1.
"Большинство футболистов, выступающих за границей, не имеют игровой практики, и это для нас проблема. Мы сделали исключение только по Евгению Коноплянке ввиду того, что на его позиции не такая уж и большая конкуренция. Остальным ребятам я сам позвонил и объяснил ситуацию. На их позициях есть игроки, которые регулярно выходят на поле", - начал Шевченко.
Гоовря о том, что в списке всего 23 игрока, что меньше чем обычно, и с чем это связано, Шевченко отметил: "С окончанием сезона. Мы посчитали, что будет лучше, если ребята отдохнут, решат вопросы со своим будущим, а не просто приедут и будут тренироваться. У нас есть резервный список. Посмотрим, смогут ли восстановиться после травм Руслан Ротань и Артем Кравец. Будем следить за тем, как себя проявят в последних турах чемпионата Украины Иван Петряк, Виктор Цыганков и Артем Довбык. В случае необходимости кого-то из них еще вызовем, с этим никаких проблем нет".
А говоря о том, не будет ли тренерский штаб скрывать от соперника основу, пытаться его запутать, отметил: "Нет. Наша основная цель — решить свои вопросы. Посмотрим, может, немного поменяем схему игры впереди, поставим перед футболистами определенные задачи. Меня беспокоит проблема присутствия наших игроков в штрафной площади во время атаки — слишком мало их там находится. Над этим и будем работать. Плюс, конечно, нужно повышать качество исполнения".
Говоря об очередных дебютантах команды Шевченко отметил: "Андрей Лунин и Владимир Шепелев — это будущее нашей сборной. Я уже не раз говорил, что шансы попасть в национальную команду есть у всех. Пускай ребята доказывают это своими действиями, а мы будем их вызывать. Весной Шепелев стал игроком основного состава "Динамо", начал показывать стабильный футбол, мы за ним внимательно следили. В свою очередь Лунин — очень перспективный вратарь, который демонстрирует не по годам уверенную игру. Мы смотрели его матчи, о нем хорошо отзывается тренер голкиперов Педро Харо. Также я контактировал с Дмитрием Михайленко и Андреем Русолом. В общем, самое время познакомиться с этим парнем".
Как сообщал УНИАН, накануне Шевченко обнародовал состав на июньские матчи - товарищескую игру с Мальтой и игру отбора ЧМ-2018 с Финляндией.