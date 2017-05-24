Шевченко: Из легионеров сделали исключение только для Коноплянки

Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко, который накануне обнародовал состав команды на июньские матчи с Мальтой и Финляндией, прокомментировал свой выбор Команде 1.

"Большинство футболистов, выступающих за границей, не имеют игровой практики, и это для нас проблема. Мы сделали исключение только по Евгению Коноплянке ввиду того, что на его позиции не такая уж и большая конкуренция. Остальным ребятам я сам позвонил и объяснил ситуацию. На их позициях есть игроки, которые регулярно выходят на поле", - начал Шевченко.

Гоовря о том, что в списке всего 23 игрока, что меньше чем обычно, и с чем это связано, Шевченко отметил: "С окончанием сезона. Мы посчитали, что будет лучше, если ребята отдохнут, решат вопросы со своим будущим, а не просто приедут и будут тренироваться. У нас есть резервный список. Посмотрим, смогут ли восстановиться после травм Руслан Ротань и Артем Кравец. Будем следить за тем, как себя проявят в последних турах чемпионата Украины Иван Петряк, Виктор Цыганков и Артем Довбык. В случае необходимости кого-то из них еще вызовем, с этим никаких проблем нет".

А говоря о том, не будет ли тренерский штаб скрывать от соперника основу, пытаться его запутать, отметил: "Нет. Наша основная цель — решить свои вопросы. Посмотрим, может, немного поменяем схему игры впереди, поставим перед футболистами определенные задачи. Меня беспокоит проблема присутствия наших игроков в штрафной площади во время атаки — слишком мало их там находится. Над этим и будем работать. Плюс, конечно, нужно повышать качество исполнения".

Говоря об очередных дебютантах команды Шевченко отметил: "Андрей Лунин и Владимир Шепелев — это будущее нашей сборной. Я уже не раз говорил, что шансы попасть в национальную команду есть у всех. Пускай ребята доказывают это своими действиями, а мы будем их вызывать. Весной Шепелев стал игроком основного состава "Динамо", начал показывать стабильный футбол, мы за ним внимательно следили. В свою очередь Лунин — очень перспективный вратарь, который демонстрирует не по годам уверенную игру. Мы смотрели его матчи, о нем хорошо отзывается тренер голкиперов Педро Харо. Также я контактировал с Дмитрием Михайленко и Андреем Русолом. В общем, самое время познакомиться с этим парнем".

Как сообщал УНИАН, накануне Шевченко обнародовал состав на июньские матчи - товарищескую игру с Мальтой и игру отбора ЧМ-2018 с Финляндией.